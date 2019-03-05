Сегодня 05 марта 2019 года, 14:56

Студентов приглашают пройти стажировку в органах власти

4 марта 2019 года Координационный комитет Национальной программы стажировок в центральных органах исполнительной власти объявил о начале конкурсного отбора на весеннюю стажировку в системе центральных органов исполнительной власти. В рамках программы 17 министерств, Секретариат КМУ, Национальное агентство по вопросам государственной службы, Национальная служба здоровья Украины и Государственное агентство резерва Украины приглашают на стажировку 130 студентов и выпускников. Стажировка будет проходить с 1 апреля по 30 июня 2019 года.

Об этом сказано на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как известно, в июне-сентябре 2018 года состоялся первый набор Национальной программы стажировок, в котором приняли участие 46 студентов. 30 января 2019 года правительство продлило пилотный проект «Национальная программа стажировок в центральных органах исполнительной власти» еще на один год.

«Первый набор Нацпрограммы стажировок показал достаточно хорошие результаты — более 20% участников завершили стажировку, успешно прошли конкурс и работают на государство в министерствах, проектных офисах или государственных учреждениях. Мы хотим масштабировать этот опыт и привлечь как можно больше талантливых молодых людей на государственную службу», — говорит советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа, которая осуществляет общее руководство программой.

К участию в конкурсе допускаются граждане Украины, которые являются студентами 3-4 курсов бакалавриата, студентами-магистрами или получили высшее образование не ранее 2014 года. Конкурс состоится в три этапа: заполнение анкеты, онлайн-тестирование и собеседование.

Заполнить онлайн-анкету можно по ссылке.

Конечный срок подачи заявок — 17 марта в 23.59.