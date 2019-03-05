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Нотариусы определяют дальнейшие шаги по защите профессиональных прав

05 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика
В столице проходит заседание Совета НПУ В столице проходит заседание Совета НПУ

Сегодня, 5 марта 2019 года, в столице проходит заседание Совета Нотариальной палаты Украины.

Об этом сказано на сайте НПУ.

На повестке дня — вопрос исполнения решения Совета НПУ от 14 февраля 2019 года, определение дальнейшей стратегии НПУ в процессах защиты профессиональных прав нотариусов с целью обеспечения безопасности разрушения нотариата.

Напомним, что 14 февраля с.г. было принято решение поддержать проведение акции мирного протеста против разрушения нотариата Украины у стен Кабинета Министров Украины и в других местах при необходимости; поддержать предложенный состав оргкомитета по организации и проведению мирного собрания и временном приостановлении работы нотариусов Украины.

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