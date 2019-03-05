Сегодня 05 марта 2019 года, 14:56

Стало известно, когда полиция диалога заработает во всех регионах

С мая 2019 года полиция диалога заработает в каждом регионе страны. Об этом сегодня сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в ходе межведомственного совещания МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Нацполиции.

Участие в мероприятии приняли руководители областных подразделений полиции, которые отвечают за обеспечение общественной безопасности, и представители консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС). Именно европейские партнеры в последние несколько лет оказывают помощь Национальной полиции в реформировании подразделения полиции превенции.

Сергей Князев отметил, что в связи с несколькими избирательными гонками, которые состоятся в этом году, силы полиции сконцентрированы на обеспечении безопасности граждан. Поэтому акцент делается на работе полиции превенции, полиции диалога. Глава ведомства отметил, что в 2018 году подразделения переговорщиков эффективно сработали в нескольких регионах страны.

«Исходя из этого положительного опыта, в марте-апреле мы вводим в каждой области в блоке полиции превенции штатные должности полицейских-переговорщиков. В мае уже должны быть полностью укомплектованы штатные подразделения полиции диалога. За образец берем киевское и одесское подразделения», — отметил Сергей Князев.

Глава Нацполиции поставил задачу всем руководителям соответствующих подразделений на местах до конца недели проработать и определиться с необходимыми для запуска полиции диалога критериями и требованиями. После этого в указанный период в территориальных подразделениях должны быть назначены руководители подразделений полиции диалога.