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НБУ предупреждает банки о новой схеме по отмыванию денег

05 марта 2019 года Источник:UBR

Украинцы на пару с фондовыми компаниями обкатали и активно практикуют отмывание денег при помощи ценных бумаг, в частности правительственных облигаций внутреннего госзайма. Об этом говорится в письме Нацбанка №25-0006/12002, разосланном по банковской системе, пишет издание UBR.

Как указывается в письме, главная особенность подобных операций — покупка ОВГЗ по более высокой цене и продажа по более низкой (с убытком) с одним и тем же ISIN-кодом юрлица за короткий промежуток времени. По несколько раз на протяжении одного рабочего дня.

Усилия направлены на то, чтобы физлицо в итоге получило инвестиционную прибыль на миллионы гривен, а юрлицо — убыток на ту же сумму. В НБУ подчеркивают, что все это проделывается публичными лицами и их близкими «для искусственного формирования доходов для дальнейшей демонстрации легально полученных доходов во время декларирования». Сотрудники НБУ описали применяемые ими схемы и даже нарисовали для наглядности.

Чтобы подобное не повторялось, от украинских банков потребовали лучше изучать финансовые операции своих клиентов и сразу отказывать им в перечислении средств при малейших подозрениях на рисковую деятельность. Описанную схему регулятор открыто назвал рисковой и обязал подопечных информировать о ней Госфинмониторинг и другие компетентные органы.

От банков потребовали перестать потакать своим клиентам, выяснять происхождение их денег и всесторонне анализировать покупки-продажи ОВГЗ. Чтобы выяснить следующее:

- наличие экономической целесообразности (смысла) проведения соответствующих финансовых операций;

- срок хранения ОВГЗ в портфеле ценных бумаг клиента (в частности, незначительный промежуток времени содержания ЦБ);

- соответствие цены ОВГЗ их справедливой стоимости;

- цикличность финансовых операций;

- факты получения физическими лицами регулярных доходов, а субъектами хозяйствования — регулярных убытков, возникших в результате купли-продажи ОВГЗ;

- наличие существенного расхождения между размером средств, потраченных на инвестирование в ОВГЗ, и полученной прибылью (убытком)

- возможную связь между участниками финансовых операций по купле-продаже ОВГЗ.

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