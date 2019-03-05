Сегодня 05 марта 2019 года, 13:26

Youtube может подвергнуться блокировке из-за новых правил Евросоюза

Сайт видеохостинга YouTube может начать «чрезмерно блокировать контент, чтобы ограничить юридические риски» в связи с поправками к законодательству ЕС об авторском праве, за которые должны проголосовать члены Европарламента.

Об этом заявил Google, американский технологический гигант, который руководит сайтом, пишет EUobserver.

В юридическом языке директивы ЕС можно увидеть риск, что Google News будет ограничивать свое содержимое «очень короткими выдержками» из медиа, сообщил ведущий исполнительный директор Google Кент Уокер.

Изменения в директивах об авторском праве предусматривают дополнительные права для медиа в связи с цифровым использованием их публикаций.

Наибольшие споры вызвали статья 11, которая определяет права издателей СМИ и в которой закреплено, в частности, что интернет-платформы должны получать разрешение или даже платить СМИ за демонстрацию их новостей пользователям, а также статья 13, согласно которой на интернет-гигантов возлагается ответственность за нарушение пользователями авторских прав на их платформах.

Предварительно одобренную договоренность еще должны принять Совет ЕС и Европарламент.