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Российский премьер назвал три условия для транзита газа через Украину

05 марта 2019 года Источник:UBR

Российские власти не перестают говорить о транзите своего газа через газотранспортную систему Украины. Ключевой тезис при этом не меняется — они готовы его сохранить, но не просто так, а при соблюдении определенных условий. Вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort назвал три условия:

- урегулирование отношений между заинтересованными компаниями,

- выгодные экономические и коммерческие параметры сделки,

- стабильная политическая обстановка.

Наверняка чиновник намекает на урегулирование судебных споров между НАК «Нафтогаз» и «Газпрома» в международных судах, которые, как уверяют наши чиновники, выигрывает украинская корпорация. Однако россияне отказываются их исполнять, открыто не признавая такой судебной власти.

Никакой конкретики Медведев не дал относительно того, что он называет «выгодными экономическими параметрами» транзита. Так что его заявление вряд ли сдвинет с мертвой точки переговоры в этой части. Все, что он сказал, — какая-то часть газового транзита через украинскую ГТС может быть сохранена. Какая именно, непонятно.

«Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток-2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года», — отметил российский премьер.

В начале 2019 года Украина продолжала активно зарабатывать на своей газотранспортной системе. В январе-феврале объемы транзита природного газа через нашу ГТС выросли на 14,9% (на 1,8 млн кубометров) и достигли 13,8 млрд кубометров. В Европу ушло на 16% больше ресурса (13,14 млрд кубометров), а поставки в Молдову сократились на 2,6% (до 687,4 млн кубометров).

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