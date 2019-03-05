Сегодня 05 марта 2019 года, 11:51

Главу Nissan отпустили под залог

Окружной суд Токио принял решение отпустить бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 1 млрд иен.

На прошлой неделе адвокаты Гона просили отпустить бывшего главу автоконцерна под залог, с чем суд согласился, хотя ранее дважды отклонял аналогичные запросы. Залог за освобождение Гона составит 1 млрд иен (почти 9 млн долларов США), его могут отпустить уже сегодня, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Ранее адвокат Дзюнъитиро Хиронака предлагал суду в случае освобождения под залог поместить своего подзащитного под видеонаблюдение и записывать его разговоры.

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Следствие считает, что Гон при содействии Келли скрывал свое реальное вознаграждение в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 года по 2015 год. Следователи утверждают, что Гон задекларировал только половину из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение. Келли был отпущен под залог в конце прошлого года, но Гону в этом отказывали, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.