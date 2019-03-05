Крымчан судят за отказ служить в российской армии

В феврале в Крыму подконтрольные Кремлю суды вынесли семь новых приговоров за отказ служить в армии России. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Крымскую правозащитную группу Facebook.
Как отмечается, всего с начала оккупации на сайтах судов Крыма опубликована информация как минимум о 52 уголовных делах, открытых против крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах Российской Федерации.
«По этой уголовной статье крымчанам может грозить штраф в размере до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (82 тысячи грн — прим. ред.), или принудительные работы на срок до 2-х лет, или арест до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.
В частности, Первомайский районный суд в 2018 году вынес четыре обвинительных приговора за «уклонение от призыва на военную службу в российской армии». Все дела рассматривала судья Анна Климова. Как минимум, два жителя Первомайского района были оштрафованы на 6 и 7 тыс. гривен соответственно.
Также сообщается, что основная часть уже вынесенных крымчанам приговоров — штрафы от 5 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 до 33 тыс. гривен).
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