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Сегодня 05 марта 2019 года, 11:51

«ПриватБанк» сможет выпускать ценные бумаги

«ПриватБанк» получил лицензию НКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке — деятельности по торговле ценными бумагами, а именно — андеррайтинга.

В банке заявили, что получение такой лицензии позволит корпоративным клиентам банка расширить возможности по организации привлечения капитальных инвестиций и реализации масштабных инвестиционных проектов.

«Выход крупнейшего госбанка на рынок андеррайтинга расширяет доступ субъектам хозяйствования к рынку заимствований для финансирования развития и капитальных инвестиций», — отметила заместитель председателя правления «ПриватБанк» Галина Пахачук.

По ее словам, банк планирует предоставлять услуги по выпуску ценных бумаг как корпоративным клиентам, так и местным общинам по организации выпусков облигаций местного займа.