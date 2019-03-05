«ПриватБанк» сможет выпускать ценные бумаги

«ПриватБанк» получил лицензию НКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке — деятельности по торговле ценными бумагами, а именно — андеррайтинга.
В банке заявили, что получение такой лицензии позволит корпоративным клиентам банка расширить возможности по организации привлечения капитальных инвестиций и реализации масштабных инвестиционных проектов.
«Выход крупнейшего госбанка на рынок андеррайтинга расширяет доступ субъектам хозяйствования к рынку заимствований для финансирования развития и капитальных инвестиций», — отметила заместитель председателя правления «ПриватБанк» Галина Пахачук.
По ее словам, банк планирует предоставлять услуги по выпуску ценных бумаг как корпоративным клиентам, так и местным общинам по организации выпусков облигаций местного займа.
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