КМУ: суд отменил уже недействующее постановление относительно цены на газ

Кабинет Министров Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления Кабинета Министров, которое формировало порядок определения цены на газ для населения. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря премьер-министра Василия Рябчука.
Он отметил, что решением, о котором идет речь, отменено постановление, утратившее силу.
«Обжалованное постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2016 года №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года №867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа». Даже несмотря на это, Кабинет Министров будет подавать апелляцию и обжаловать это решение в установленном порядке», — говорится в сообщении.
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