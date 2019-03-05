Сегодня 05 марта 2019 года, 10:21

Как суды обеспечены средствами для видеозаписи процесса?

Как сообщалось ранее на сайте «ЮП», судебная система Украины пока не готова к внедрению ЕСИТС. В то же время, как показывает официальная статистика, наблюдаются проблемы с реализацией другой новации, предусмотренной в рамках судебной реформы. Речь идет об обеспечении видеозаписи процесса. В уголовном процессе эта новация должна была заработать с 1 января 2019 года, но материально-технические условия судов оставляют желать лучшего.

Информация о наличии технических средств фиксирования судебного процесса с функцией видеозаписи была предоставлена Государственной судебной администрацией Украины в ответ на запрос адвоката Владимира Богатыря, и ознакомиться с ней можно по ссылке.

Как следует из документа, в каждом суде первой инстанции существует как минимум одно техсредство фиксирования судебного процесса, позволяющее осуществлять видеозапись. Всего таких средств насчитывается 2126 штук. Уровень обеспечения техсредствами в судах апелляционной инстанции выглядит в целом лучше. В Киевском апелляционном суде насчитывается 17 залов, где слушаются уголовные производства, при этом имеются 27 техсредств для фиксации. Недостаточным является уровень техобеспечения в Тернопольском апелляционном суде (два зала и одно средство). Всего 113 залов в апелляционных судах приспособлены для рассмотрения уголовных производств и 142 соответствующих технических средства.

Согласно статистике, во всех судах первой инстанции насчитывается 1519 залов, приспособленных к слушанию уголовных дел, и 1984 техсредства. Показательно, что в семи судах Киевской области имеется только по одному техническому средству, необходимому для видеофиксации.

Напомним, что председатель ГСА заявлял об улучшении материального обеспечения судов, но подчеркнул необходимость приобретения средств информатизации, а именно: компьютерного, серверного оборудования, оргтехники, средств аудио- и видеофиксации и другого сетевого оборудования.