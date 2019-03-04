Сегодня 04 марта 2019 года, 17:20

Полиция не выявила признаков насильственной смерти лидера Prodigy

Солист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство, говорится в сообщении на официальной странице музыкальной группы в Instagram.

«Новости правдивы, не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в эти выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян, и мое сердце разбито….Покойся с миром, брат Лиам»,— сказано в сообщении.

О смерти вокалиста The Prodigy в возрасте 49 лет сообщило издание The Sun. Полицейские нашли тело певца в его доме в британском графстве Эссекс. При этом уточнялось, что следов насильственной смерти нет.

Кит Флинт родился в Лондоне в 1969 году. В 1990-е господин Флинт пришел в группу The Prodigy в качестве танцора, а потом стал там вокалистом. Кроме The Prodigy, у музыканта были сольные проекты, также он участвовал в группах FLINT и Clever Brains Fryin.

Добавим, что о смерти исполнителя пишет британское издание Mirror со ссылкой на местную полицию. Полиция пришла к выводу, что в смерти «не было никаких подозрительных обстоятельств». Усилия по спасению жизни были тщетны – он был объявлен мертвым на месте происшествия. Пресс-секретарь полиции Эссекса сказал, что поступили опасения относительно благополучия мужчины после 8.10 в понедельник. «Мы присутствовали, и, к сожалению, 49-летний мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники были проинформированы», – отметил спикер полиции.