СМИ: из-за коррупции в Литве задержаны судьи и адвокаты

В Литве задержали восьмерых судей по подозрению во взяточничестве, торговле правосудием и злоупотреблениях полномочиями. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на DELFI.
Также правоохранители задержали пять адвокатов, которые договаривались с судьями. Как сообщается, задержаны судья Верховного суда, трое судей Апелляционного суда Литвы, судьи Регионального суда Вильнюса, Регионального административного суда Вильнюса, Административного регионального суда Каунаса и Окружного суда Вильнюса.
В издании пишут, что это один из крупнейших коррупционных скандалов в Литве. Судей и адвокатов подозревают в получении взяток на сумму от тысячи до 100 тысяч евро. Общая сумма согласованных взяток могла составлять 400 тысяч евро.
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