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Стало известно, почему страны ЕС массово отказывают во въезде украинцам

04 марта 2019 года Источник:UBR

По количеству пропущенных в ЕС иностранцев Украина в 2018 году заняла последнее место. При этом число отказов выросло наполовину. Такие данные приводит Европейское агентство границ и береговой охраны Frontex. В ведомстве подсчитали: если в 2017 году в ЕС не пустили 37 тыс. украинцев, то в прошлом — 57,5 тыс. А каждый третий штамп с отказом во въезде европейские пограничники ставили в паспорта с трезубцем, пишет UBR.

Отказывали по трем основным причинам. Первая — отсутствие необходимых документов, которые обосновали бы цель пребывания (22 735 случаев). В этом случае наши граждане так и не имели документов о бронировании гостиницы либо не смогли назвать адрес знакомых, у которых планировали остановиться.

Вторая — у наших граждан не оказалось достаточно средств, которые устанавливаются для той или иной страны. Так, для въезда в Германию, например, необходимо иметь при себе сумму из расчета 45 евро/сутки на одного человека, а в Италии — больше 270 евро (если поездка рассчитана менее чем на 5 дней).

Третья — украинцев не пропускали в ЕС, так как у них не оказалось вида на жительство или действующей визы. У части граждан в Шенгенской информационной системе имелась запись о превышении лимита пребывания в зоне ЕС (не более 90 дней в течение полугода). Более того, среди наших граждан попадались и хитрецы, которые пытались пересечь границу без загранпаспорта (в прошлом году таких задержали больше 90 человек).

Но вместе с тем в прошлом году сократилось число украинцев, попавшихся на поддельных документах, что, как говорят в Frontex, стало одним из последствий введения безвизового режима. Ведь в подделках разрешительных документов и виз просто исчезла необходимость.

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