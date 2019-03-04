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Суд признал противоправным постановление КМУ о порядке формирования цены на газ для населения

04 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика
Рассмотрение дела продолжалось три года Рассмотрение дела продолжалось три года

Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Юлии Тимошенко, ОО «Тарифная мобилизация» к Кабинету Министров Украины признал противоправным и недействительным постановление КМУ №315 от 27 апреля 2016 года, которым в том числе определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Рассмотрение данного дела проходило с 2016 года. Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.

Окружной административный суд города Киева принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и пр., что в целом привело к отстранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу.

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