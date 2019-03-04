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Китай сократит налоговую нагрузку на бизнес на 194 млрд долларов США

04 марта 2019 года Источник:Pravo.ru

Власти Китая планируют помочь развитию производства и частного бизнеса и для этого намерены снизить налоговую нагрузку на 1,3 трлн юаней (около 194 млрд долларов США).

Газета China Daily со ссылкой на источник в Министерстве финансов КНР пишет, что план снижения налоговой нагрузки в этом году сосредоточится на уменьшении ставок налога на добавленную стоимость.

Как сказал заместитель главы Государственного налогового управления КНР Рен Ронгфа, слова которого приводит газета, «снижение налогов и сборов занимает особое место в работе налоговых органов Китая в текущем году». «Мы уже внесли определенные изменения и обновили систему взимания в рамках подготовки к дальнейшему сокращению налоговой нагрузки», — подчеркнул он.

Газета пишет, что успешная реализация планов правительства Китая по снижению налоговой нагрузки позволит увеличить прибыль частных компаний в среднем на 2%. Также меньшая нагрузка на производство особенно актуальна в условиях замедления темпов экономического роста в Китае, сокращения спроса, а также внешнего давления на экономику страны в условиях торговых трений с США.

Подробности программы по снижению налоговой нагрузки планируется раскрыть во время выступления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 5 марта.

Главное налоговое управление КНР ранее сообщало, что в прошлом году Китай выполнил план по снижению налоговой нагрузки на экономику и сократил взимание налогов и сборов на 184 млрд долларов США. По данным Morgan Stanley, ставки НДС Китая для производителей все равно остаются выше, чем в других азиатских странах, включая Японию (8%) и Вьетнам (10%).

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