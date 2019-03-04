Сегодня 04 марта 2019 года, 15:50

Татьяна Охримчук: защитник обязан реагировать даже на малейшее нарушение процессуальных оппонентов

С постепенным отдалением частной жизни людей и их экономической деятельности от государства, пожалуй, единственным инструментом влияния со стороны власть имущих остаются уголовно-правовые рычаги. Увы, распрощаться с властью не так уж легко, а потому эти рычаги применяются все чаще и в наиболее неожиданных для граждан случаях. Почему сегодня чуть ли не каждый может быть подвергнут следствию и какие вопросы защиты остаются наиболее актуальными, рассказала адвокат, член Комитета по вопросам защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины, член правления Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины, к.ю.н. Татьяна Охримчук.

— Татьяна, правда ли, что сегодня кто угодно может оказаться под следствием?

— Это реалии жизни в Украине. К сожалению, правоохранительные органы уже давно не охраняют права в глобальном понимании этого слова, вся их деятельность продиктована наличием личного интереса. И чаще всего этот интерес состоит в персональном обогащении, а потому, действительно, сегодня «заказать» уголовное дело можно фактически против кого угодно. Также и в случаях, когда действительно совершено преступление. Вместо того, чтобы разобраться, установить справедливость и выполнить свою функцию, правоохранительные органы ищут и работают, скажем так, по личной заинтересованности. Я принимаю участие в уголовных производствах и как защитник обвиняемого, и как представитель потерпевших, а потому знаю на собственном опыте, как непросто вынудить следствие исполнять обязанности добросовестно.

Когда потерпевший отказывается спонсировать следствие и дело не имеет общественного резонанса, крайне сложно побудить следователя хотя бы осмотреть место происшествия и опросить свидетелей… Приходится фактически делать все за него, если хочешь сдвинуть дело с мертвой точки. Но еще сложнее, когда защищаешь клиента, которого «заказали». А заказать могут кого угодно. Даже адвоката.

— К слову, адвокаты сами нередко оказываются подозреваемыми. Что принципиально важно в защите коллег?

— Мы как члены Комитета по защите прав адвокатов НААУ всегда оперативно реагируем на каждый такой случай.

В подобных ситуациях принципиальным для адвокатского сообщества должен быть один момент: гарантии профессиональной деятельности — превыше всего. Не важно, какая статья, что на самом деле делал или не делал коллега, какое отношение к нему лично в адвокатском сообществе: в каждом случае надо охранять наши профессиональные права и гарантии деятельности, ведь они являются гарантиями соблюдения прав человека. Потом можно провести разбор полетов с коллегой внутри адвокатского сообщества, возможно, даже лишить его права на занятие адвокатской деятельностью, но никому, даже главе государства, неприемлемо нарушать основы прав человека.

— Почему адвокатов стали чаще преследовать в уголовном порядке?

— На мой взгляд, за такими делами стоит не что иное, как желание отомстить адвокату, который эффективно осуществляет защиту, добивается оправдательного приговора, чем портит статистику следователю и прокурору, и их за это лишают премии… Все упирается либо в деньги, либо в амбиции правоохранителей или еще кого-то, кому адвокат своей профессиональной позицией перешел дорогу или испортил планы. Редко за заказом стоит что-то личное, но и не без этого.

Потому адвокатам надо быть осторожными, избегать странных разговоров с подозрительными людьми — провокаторы везде. И, увы, даже среди тех, кто имеет адвокатский статус. Как только ты эффективно работаешь — жди «подставы» или уголовного дела. К сожалению, такое в Украине признание профессионализма адвоката.

— Какие аспекты уголовного производства сегодня наиболее проблемные с точки зрения защиты?

— Одним из ключевых этапов уголовного производства является вручение подозрения, а потому именно на этой стадии следствие пытается придумать нечто, чтобы снизить шансы лица на защиту.

Вопреки тому, что законодательство вроде бы четко регламентирует порядок вручения подозрения лицу, определяет момент вручения, следствие старается вручить подозрение таким образом, чтобы подозреваемый о нем ничего не знал. Например, направить его не по известному фактическому адресу проживания, а по какому-то «последнему» или тому, где лицо когда-то было официально зарегистрировано. Либо даже передать подозрение через некое третье лицо — соседа, дворника или родственника в третьем колене… любым способом сделать так, чтобы можно было записать о вручении подозрения, начать отсчет сроков и дать себе возможность совершения последующих процессуальных действий до того, как лицо узнает о наличии у него процессуального статуса. Например, я никогда не слышала, чтобы следователи хотя бы попробовали проверить, кто на самом деле проживает по адресу, указанному в их базе. Они просто направляют документы почтой и начинают отсчет сроков.

А подозреваемый о своем статусе даже не догадывается. Может даже жить в другом регионе и узнать о производстве в отношении себя, только когда его объявят в розыск и применят привод к следователю. Конечно же, когда «берут преступника», который не явился к следователю, о дальнейшем обеспечении ему права на защиту и адекватное отношение речи не идет. Кроме того, это становится доказательством необходимости применения наиболее строгой меры обеспечения — ареста, когда поднимается соответствующий вопрос перед следственным судьей.

— Почему вопреки вариативности мер пресечения следствие настаивает на содержании под стражей?

— Им так проще работать. Потому всегда, когда можно просить арест, они ходатайствуют о нем. Человека, попавшего в СИЗО, легче сломить, заставить подписать признание, пообещав смягчение или сохранность капитала… Там нет постоянной связи с адвокатом и родными, которые могли бы поддержать в любую минуту.

Потому у следствия, которое не умеет работать эффективно, единственная цель — посадить человека, хотя бы в СИЗО. Соответственно задача адвоката — приложить максимум усилий, чтобы клиент остался на свободе или же как можно быстрее вернулся.

Конечно, мы хотели бы в каждом деле идти до безоговорочного победного конца, но такая борьба требует сверхчеловеческих усилий от клиента. Потому тактику и перспективы со всеми рисками следует согласовывать с клиентом. И если он может сломаться, морально не готов к борьбе, не стоит ставить на кон психику человека, добиваясь именно оправдательного приговора. Если в таких условиях есть возможность переквалификации или амнистии либо другие возможности для сохранения свободы человека, необходимо их использовать. В этом я не соглашаюсь с коллегами, которые категоричны в этом вопросе, мол, пусть следователь допускает ошибки, например в квалификации, а мы потом докажем в суде ее безосновательность.

— Сейчас УПК позволяет обжаловать само подозрение. Насколько эффективным является этот инструмент?

— Да, с 15 марта 2018 года защита получила возможность обжаловать подозрение. Вместе с тем практики применения этих норм нет. Это является следствием очевидно противоправного определения переходными положениями УПК особенностей действия во времени этого института. Фактически все сводится к тому, что обжаловать подозрение можно только по уголовным производствам, зарегистрированным в ЕРДР после указанной даты. Нередки случаи, когда по этим делам подозрения еще не вручены либо следствие старается вручить их таким образом, чтобы в течение двух месяцев успеть подготовить и обвинение.

В то же время по делам, зарегистрированным до марта прошлого года, подозреваемые остаются в неопределенном статусе и могут ожидать передачи дела в суд годами. Следствие слепо использует несовершенство закона в свою пользу, а суды не осмеливаются исправить эту несправедливость. При этом правозащитникам и адвокатам очевидно, что ограничение в праве на обжалование подозрение не может устанавливаться по времени регистрации сведений в ЕРДР: во-первых, это несправедливо, во-вторых, это не соответствует требованиям Конституции, которая прямо предусматривает, что закон, смягчающий ответственность или улучшающий положение лица, имеет обратное действие во времени.

Сегодня я выступаю защитником по делу, производство по которому было зарегистрировано за несколько дней до вступления в силу соответствующих изменений в УПК, в котором мы обжаловали явно необоснованное подозрение по истечении двух месяцев с момента вручения, поскольку подзащитному не предъявлено обвинение. Это дело может стать прецедентом, поскольку после того, как суд первой инстанции отказал нам, ссылаясь именно на норму переходных положений о действии во времени, апелляционный суд это определение отменил. Сейчас дело ожидает своего разрешения в суде первой инстанции.

— А как сейчас обстоят дела с доступом адвоката к доказательствам и материалам дела?

— Увы, тенденции и в этом неутешительные. Следствие пытается максимально ограничить информированность адвоката как о течении дела, так и о собранных им доказательствах и осуществленных действиях. Получить адекватную реакцию на какое-либо ходатайство нереально. Невозможно даже вернуть изъятое во время обыска имущество, которое не было указано в определении суда об обыске, по истечении трехдневного срока на наложение на него ареста. Следствие по уголовным производствам — эта какая-то черная дыра, в которой исчезает все, что попадает в руки правоохранителей. Иногда там теряются и люди.

— Какие методы защиты можно применить?

— Все наши инструменты борьбы за права клиента и его свободу четко определены УПК и нашим профильным законом об адвокатуре. Отступать от них, нарушать — путь в никуда. В случаях нарушений адвокаты могут и должны фиксировать каждое, пусть самое мелкое нарушение со стороны правоохранителей. Даже если тот без согласия лица во время обыска взял ручку — необходимо фиксировать. Оставив без внимания нарушение в мелочи, вы развяжете руки для более серьезных нарушений.

Каждое нарушение после фиксации должно быть обжаловано — в суде или органе, осуществляющем дисциплинарное производство. Также мощный инструмент на стороне защиты — распространение правдивой информации вопреки попыткам следствия предоставить свою версию событий. Потому если у общества есть запрос, интерес к теме, следует идти на контакт. Говорить правду. Оперировать фактами. Конечно, при этом необходимо соблюдать предписания Правил адвокатской этики и главный принцип профессиональной деятельности защитника — адвокатскую тайну.

В оригинале материал опубликован под заголовком «П ід захистом адвоката » в журнале «Український адвокат» №1-2 / 2019.

(Беседовала Ирина ГОНЧАР,

«Український адвокат»)