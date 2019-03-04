Президент уволил первого секретаря СНБО Олега Гладковского

Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Twitter.
Порошенко утром, 4 марта, подписал указ об увольнении Гладковского.
«Сегодня утром перед отлетом в Николаев подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля», — заявил Президент.
Г-н Порошенко публично обратился к Национальному антикоррупционному бюро Украины с призывом расследовать резонансные публикации в отношении коррупционеров. Вечером Президент планирует переговорить по телефону с руководством НАБУ по этому вопросу.
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