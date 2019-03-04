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Как предлагается расширить полномочия правоохранителей в законопроекте №10121?

04 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Народный депутат Украины Антон Геращенко зарегистрировал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно противодействия организованной преступности (№10121).

Как сказано в пояснительной записке, основными целями и задачами законопроекта являются:

- обеспечение эффективной реализации уполномоченными органами и подразделениями государственной политики в сфере противодействия преступности;

- налаживание системного взаимодействия между специальными (уполномоченными) подразделениями и другими субъектами борьбы с организованной преступностью;

- создание законодательной базы для усиления возможностей Национальной полиции Украины как субъекта борьбы с организованной преступностью.

К государственным органам, участвующим в борьбе с организованной преступностью, предлагается отнести Государственное бюро расследований.

В частности, изменения вносятся в статью 12 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью». При реализации мер по борьбе с организованной преступностью специальным (уполномоченным) подразделениям предоставляются полномочия с согласия собственника фото-, кино-, теле- и/или видеоматериалов, полученных во время открытой съемки на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера, получать беспрепятственный доступ к этим материалам и/или осуществлять своими силами и средствами ретрансляцию такой информации в режиме реального времени на собственное оборудование.

Согласно проекту, при осуществлении борьбы с организованной преступностью сотрудники специальных (уполномоченных) подразделений имеют право на основании соответствующего решения суда на срок до 10 суток опечатывать архивы, кассы, помещения (за исключением жилых) или другие хранилища, брать их под охрану, а также изымать предметы и документы в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины. Сейчас подобные меры принимаются по постановлению прокурора.

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