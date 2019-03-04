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НАПрН и Нацбанк наметили направления сотрудничества

04 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины с целью усиления юридической экспертизы и развития соответствующих компетенций персонала 1 марта 2019 года подписал соглашение с Национальной академией правовых наук Украины.

Об этом сказано на сайте регулятора.

Соглашение предусматривает научное, научно-практическое и методическое сотрудничество между НБУ и Национальной академией правовых наук в процессе реализации их задач, функций и полномочий и в соответствии с установленными целями и направлениями сотрудничества.

«Сотрудничать НБУ и Академия будут в сферах реализации финансовой и денежно-кредитной политики, регулирования правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, защиты информации, средств и имущества в банках, регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов в Украине, осуществления банковского надзора, лицензирования банковской деятельности и операций», — отметил директор юридического департамента НБУ Олег Заморский.

«С учетом того, что Национальная академия правовых наук Украины и ее учреждения принимают непосредственное участие в разработке и реализации целого ряда важнейших общегосударственных программ по правовому обеспечению инновационного развития, инвестиционной деятельности, развития юридического образования, адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, налаживание сотрудничества с Национальным банком Украины будет способствовать эффективности нормотворческой деятельности государственного регулятора и совершенствованию правоприменения», — подчеркнул начальник отдела организационного и научно-методического обеспечения деятельности Киевского регионального центра НАПрН Украины, доктор юридических наук Анатолий Коструба.

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