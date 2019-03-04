Сегодня 04 марта 2019 года, 14:20

Финдиректор Huawei подает в суд на власти Канады

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Вэньчжоу, задержанная в Канаде, подала в суд на правительство страны, погранслужбу (CBSA) и конную полицию из-за нарушения ее конституционных прав, передает Pravo.ru.

Канадская газета Globe and Mail со ссылкой на заявление представителя Вэньчжоу, юридическую фирму Gudmundseth Mickelson, пишет, что гражданский иск против правительства, погранслужбы и конной полиции был подан в канадский суд 1 марта. В документе утверждается, что ответчики допустили «серьезные нарушения конституционных прав» женщины и должны выплатить компенсацию, размер которой не уточняется.

Согласно иску, сотрудники CBSA «под видом рутинной пограничной проверки» незаконно задержали, обыскали и допросили Вэньчжоу, чтобы получить от нее показания до ареста и законного исполнения ее прав.

Вэньчжоу задержали по запросу США в декабре 2018-го в Канаде. В конце января этого года Федеральные власти США предъявили обвинения Huawei более чем по 20 пунктам, включая промышленный шпионаж, мошенничество, нарушение санкций и препятствование правосудию. «С 2007 года, сотрудники Huawei предположительно начали представлять в ложном свете связи компании с ее иранской дочерней структурой под названием Skycom. Представители Huawei предположительно сообщили партнерам в сфере банковских операций, что Huawei продала свою долю, позволяющую владеть Skycom, однако эти утверждения были заведомо ложными», — сказал исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер. По его словам, «на самом деле Huawei продала Skycom себе самой». Согласно документам Минюста США, Вэньчжоу сыграла ключевую роль в том, что касается связей между Huawei и Skycom, заявил в январе Уитэкер.