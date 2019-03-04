Сегодня 04 марта 2019 года, 14:20

Представителям IT-индустрии предлагают создать льготные условия налогообложения

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать пятую группу единого налога исключительно для представителей IT-отрасли Украины.

Законопроект №10094 опубликован на сайте Верховной Рады Украины, передает Ain.ua.

К пятой группе предлагается отнести ФЛП, предоставляющие услуги в сфере IT: создание компьютерных игр и другого программного обеспечения, программирование, консультирование, обработка данных, размещение информации на веб-узлах.

Согласно законопроекту, такие ФЛП не должны использовать труд наемных лиц, а их доход не должен превышать 7,5 млн грн в год.

Также ФЛП 5-й группы будут иметь право использовать в своей работе оборудование и помещение, принадлежащие другим ФЛП или юрлицам, не заключая с ними трудового договора.

Законопроектом предлагается постепенно наращивать налоговую ставку для 5-й группы — по 1% в год до 10% в 2025 году:

- 5% дохода с 1 января 2020 года,

- 6% дохода с 1 января 2021 года,

- 7% дохода с 1 января 2022 года,

- 8% дохода с 1 января 2023 года,

- 9% дохода с 1 января 2024 года,

- 10% дохода с 1 января 2025 года.

Если же годовой доход ФЛП 5-й группы будет превышать 7,5 млн грн, предлагается установить ставку налога в размере 15%. Такой же налог будет применяться для случаев, когда ФЛП 5-й группы получает доход от видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.

Согласно законопроекту, ЕСВ для плательщиков пятой группы с 2020 года составит двойной размер минимального страхового взноса.