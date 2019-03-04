Сегодня 04 марта 2019 года, 12:50

«Экзамен для регистраторов» пока сдали только два нотариуса

В период с 19 по 28 февраля с.г. государственные регистраторы и нотариусы, временно отключенные от реестров, а также лица, которые решили осуществлять регистрационную деятельность, впервые сдавали тестирование по подтверждению профессиональной компетентности в сферах государственной регистрации.

За этот период на экзамены явился 281 человек, 40 человек сдали тестирование успешно, из них два нотариуса. На следующий день они получили сертификат о прохождении тестировании и через несколько дней будут подключены к реестрам и продолжат свою работу.

Об этом сказано на сайте Министерства юстиции Украины.

Во время экзаменов присутствовали и представители СМИ, которые могли ознакомиться с процедурой и убедиться в том, что тестирование происходит автоматизированно без участия человеческого фактора.

«Цель этого экзамена — отбор грамотных юристов, компетентных специалистов, которые уважают букву закона. Поэтому такой результат тестирования меня не удивил, наоборот, именно таких показателей ожидали. К слову, мы вычислили средний балл по первому тестированию, и он составляет 57 баллов. Это хороший показатель», — сообщила заместитель министра по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская.

Кроме того, она отметила, что тестирование для государственных регистраторов и нотариусов не является «дополнительным экзаменом», а, наоборот, определяет равнозначные условия для подключения к реестрам всех регистраторов в случае временной блокировки их доступа к реестрам.