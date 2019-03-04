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Сегодня 04 марта 2019 года, 12:50

ЕС решил снять санкции с Андрея Клюева

Европейский Союз обнародовал решение о продлении санкций против экс-президента Виктора Януковича и 11 его соратников.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, передает «УП».

«Совет продлил до 6 марта 2020 года замораживание активов 12 человек, признанных ответственными за присвоение украинских государственных средств или злоупотребление служебным положением, что привело к потере украинских общественных средств. Ограничительные меры в отношении одного лица не были продлены», — говорится в сообщении.

Как известно, послы ЕС ранее решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Документ будет опубликован в официальном журнале ЕС 5 марта.