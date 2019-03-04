Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 марта 2019 года, 12:50

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Штрафы за нарушение кассовой дисциплины предлагают изменить

04 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Глава финансового комитета Верховной Рады Михаил Довбенко внес в парламент проект постановления, которым рекомендует нардепам проголосовать за изменение порядка и размеров штрафных санкций за нарушение предпринимателями кассовой дисциплины.

Документ, поданный еще в декабре минувшего года, предлагает существенно сократить размер штрафов за превышение лимита наличных в кассе, а также за неоприходованную или оприходованную не вовремя наличность.

Для этого, уверены авторы проекта №9451, первым делом следует отменить старый президентский указ, который еще в июне 1995 года установил слишком высокие санкции за такие правонарушения:

200% от сверхлимитной суммы за превышение установленного лимита кассы,

пятикратный штраф за неоприходованную наличность.

Депутаты уверены, что в текущих реалиях столь строгое наказание абсолютно бессмысленно, поскольку доля наличных операций постоянно сокращается и уже упала до 9,8% от ВВП. К тому же еще в июне 1996 года было аннулировано право Президента издавать указы, регулирующие экономическую деятельность. А в 2011 году в Налоговом кодексе появилась норма, предусматривающая установление штрафных санкций исключительно нормами самого Кодекса и законами. В результате это привело к возникновению правовой коллизии.

Авторы документа убеждены, что санкции за такого рода правонарушение следует прописать в отдельном законе. Причем, переписывая президентский указ, их следует существенно уменьшить:

100% от сверхлимитной суммы за превышение установленного лимита кассы,

двукратный штраф за неоприходованную наличность,

25% за нарушение сроков использования выданной под отчет наличности,

100% за выдачу наличных без кассового ордера (за исключением операций, проводимых с применением РРО).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1105) от 26/02/19 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1105)
Конспект

Работа уголовного мозга

Самое важное

Веский арбитраж

Судебная практика

Корпоративный дух

Тема номера:

На пользу делу

Архив голосованийVox Populi

Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?

Медицинское право (защита прав пациента)

Правовое сопровождение биологических и генетических исследований

Семейное/наследственное право

Защита прав детей

Защита прав пассажиров

Защита прав, свобод и законных интересов человека в интернете

Экологическое право

Частная детективная деятельность

Юриспруденция безнадежна. Всем пора идти выращивать капусту…

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
    aequo
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом