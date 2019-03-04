Сегодня 04 марта 2019 года, 12:50

Штрафы за нарушение кассовой дисциплины предлагают изменить

Глава финансового комитета Верховной Рады Михаил Довбенко внес в парламент проект постановления, которым рекомендует нардепам проголосовать за изменение порядка и размеров штрафных санкций за нарушение предпринимателями кассовой дисциплины.

Документ, поданный еще в декабре минувшего года, предлагает существенно сократить размер штрафов за превышение лимита наличных в кассе, а также за неоприходованную или оприходованную не вовремя наличность.

Для этого, уверены авторы проекта №9451, первым делом следует отменить старый президентский указ, который еще в июне 1995 года установил слишком высокие санкции за такие правонарушения:

200% от сверхлимитной суммы за превышение установленного лимита кассы,

пятикратный штраф за неоприходованную наличность.

Депутаты уверены, что в текущих реалиях столь строгое наказание абсолютно бессмысленно, поскольку доля наличных операций постоянно сокращается и уже упала до 9,8% от ВВП. К тому же еще в июне 1996 года было аннулировано право Президента издавать указы, регулирующие экономическую деятельность. А в 2011 году в Налоговом кодексе появилась норма, предусматривающая установление штрафных санкций исключительно нормами самого Кодекса и законами. В результате это привело к возникновению правовой коллизии.

Авторы документа убеждены, что санкции за такого рода правонарушение следует прописать в отдельном законе. Причем, переписывая президентский указ, их следует существенно уменьшить:

100% от сверхлимитной суммы за превышение установленного лимита кассы,

двукратный штраф за неоприходованную наличность,

25% за нарушение сроков использования выданной под отчет наличности,

100% за выдачу наличных без кассового ордера (за исключением операций, проводимых с применением РРО).