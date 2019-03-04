«Нафтогаз» просит ОАС Киева отменить требования Госаудита относительно премии для главы правления

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» просит Окружной административный суд Киева отменить требования Госаудита относительно премии для главы правления компании Андрея Кобелева. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение суда.
Сообщается, что НАК просит признать противоправным и отменить требование Госаудита, в котором речь идет о том, что премия в размере 228 млн гривен была выплачена Коболеву в нарушение постановления КМУ.
Кроме того, в требовании Госаудита указано, что при проверке «Нафтогаза» установлено безосновательное списание более 11 млн гривен задолженности «Газпрома». В НАК заявляют, что сумма была списана после взаимозачета встречных требований компаний по решению арбитража.
«Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу», — говорится в сообщении.
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