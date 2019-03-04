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«Нафтогаз» просит ОАС Киева отменить требования Госаудита относительно премии для главы правления

04 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» просит Окружной административный суд Киева отменить требования Госаудита относительно премии для главы правления компании Андрея Кобелева. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение суда.

Сообщается, что НАК просит признать противоправным и отменить требование Госаудита, в котором речь идет о том, что премия в размере 228 млн гривен была выплачена Коболеву в нарушение постановления КМУ.

Кроме того, в требовании Госаудита указано, что при проверке «Нафтогаза» установлено безосновательное списание более 11 млн гривен задолженности «Газпрома». В НАК заявляют, что сумма была списана после взаимозачета встречных требований компаний по решению арбитража.

«Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу», — говорится в сообщении.

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