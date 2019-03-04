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Сегодня 04 марта 2019 года, 11:15

Facebook судится из-за лайков с китайскими компаниями

Компания Facebook подала в суд на четыре китайские компании за содействие продаже фальшивых учетных записей и «накрутку» лайков.

Об этом сообщили в пресс-центре компании, передает «Укринформ».

«Facebook и Instagram подали в федеральный суд США иск против четырех компаний и трех лиц в Китайской Народной Республике относительно содействия продаже поддельных аккаунтов, лайков и подписчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, к которым подан иск, действовали и на платформах других поставщиков онлайн-услуг, таких как Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.

В судебном иске компания просит запретить мошенникам продавать поддельные аккаунты, способствовать накрутке лайков и подписчиков в Facebook и Instagram, нарушать права на товарный знак Facebook на сайтах, а также использовать фирменные доменные имена Facebook для управления их (обвиняемых компаний) веб-страницами.