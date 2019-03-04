Юлия Тимошенко обещает полностью вернуть советские вклады

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в случае победы на президентских выборах хочет за 5 лет вернуть все сбережения вкладчиков Сбербанка СССР.
Об этом она заявила на встрече с общественностью в г.Вишневое Киевской области, напомнив, что во времена своего премьерства возвращала «по тысяче гривен».
Кандидат в Президенты возмутилась тем, что сегодня власть называет возвращение людям справедливости махровым популизмом, но готова не только вернуть все сбережения Сбербанка, но и «проиндексировать» их.
Согласно балансовой отчетности «Ощадбанка», денежная компенсация сбережений граждан Украины в учреждениях ПАО «Ощадбанк» на внебалансовых счетах оценивалась в 107,65 млрд грн.
Это меньше, чем сумма, указанная в Законе «О государственных гарантиях восстановления сбережения граждан Украины», — 121,9 млрд грн, поскольку часть задолженности была выплачена из госбюджета в период с 1996 года. Индексация проводилась по принципу: 1 карбованец сбережений = 1,05 грн.
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