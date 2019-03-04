Президент США вмешивался в работу правосудия, но объявлять ему импичмент рано

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов намерен начать собирать документы, касающиеся вероятного препятствования осуществлению правосудия, коррупции и злоупотребления властью президентом Дональдом Трампом и его сторонниками. Об этом заявил глава комитета Джеррольд Надлер в комментарии ABC News, передает «РБК-Украина» со ссылкой на «Радио Свобода».
«Мы планируем инициировать расследование о злоупотреблении властью, коррупции... и препятствовании осуществлению правосудия. Это наша работа - защитить верховенство права», - сказал он.
Соответствующее решение комитет принял на фоне ожидания результатов расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, которые он должен представить в течение следующих недель.
Надлер отметил, что 60 лиц и учреждений получают запросы на предоставление документов.
Одним из примеров препятствования осуществлению правосудия Надлер назвал освобождение Трампом бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в 2017 году. На тот момент Коми возглавлял расследование о вмешательстве России.
В то же время, по словам конгрессмена, в настоящее время нет достаточно доказательств, чтобы начать процедуру импичмента г-на Трампа.
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