Сегодня 01 марта 2019 года, 20:23

Ученые, арбитры и судьи обсудили итоги и вызовы применения нового арбитражного законодательства

Сегодня в Киевском региональном центре Национальной академии правовых наук Украины прошел круглый стол «Итоги применения нового арбитражного законодательства: достижения и вызовы». Участие в мероприятии, организованном Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Украины и Киевским региональным центром НАПрНУ при поддержке Верховного Суда, приняли представители арбитражного сообщества, ученые и судьи.

Председатель ICAC Николай Селивон в своем приветственном слове подчеркнул, что практика рассмотрения Верховным Судом дел, связанных с международным арбитражем, уже соответствует лучшим мировым стандартам. Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская говорила о вызовах, которые стоят перед ВС в контексте поддержки и содействия международному арбитражу, отметив, что «изменение практики — это не самоцель, изменения необходимы там, где они принесут пользу судопроизводству в целом». Александр Петрушин, президент НАПрНУ, обратил внимание на роль юридической науки в процессе взаимодействия арбитража и судов — изменение методологических основ понимания роли суда и значения судебной практики.

Новые правовые позиции Верховного Суда в «арбитражных» делах, их законодательный и правоприменительный бэкграунд, а также влияние на дальнейшую практику презентовали судьи Большой Палаты ВС Елена Кибенко и Лариса Рогач, судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Константин Пильков, судьи Кассационного гражданского суда в составе ВС Дмитрий Луспеник, Сергей Погребной и Юлия Черняк. Об актуальных проблемных вопросах деятельности арбитража в Украине говорили арбитры ICAC Татьяна Захарченко и Людмила Винокурова.

Академик Наталия Кузнецова, вице-президент НАПрНУ — руководитель Киевского регионального центра НАПрНУ, выступила с докладом о законодательных основах повышения эффективности арбитража в Украине, сосредоточившись на «арбитражных» новеллах процессуального законодательства, системно регулирующих вопросы как обжалования и отмены решений международного коммерческого арбитража, так и их признания и приведения в исполнение.