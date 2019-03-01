Сегодня 01 марта 2019 года, 20:23

Судебный контроль над процедурой банкротства — тема лекции Мальвины Даниловой

О судебном контроле за деятельностью комитета кредиторов и арбитражного управляющего и понуждении судом сторон к поиску компромисса рассказала слушателям Legal High School Мальвина Данилова, судья Хозяйственного суда города Киева.

Она напомнила, что в соответствии с Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» стороны в деле о банкротстве — это кредиторы (представитель комитета кредиторов) и должник (банкрот). Стороны — главные действующие и процессуальные лица, между которыми возникают горизонтальные отношения. Только они могут инициировать вопрос о банкротстве, а также решить вопрос о его прекращении.

Наряду со сторонами в деле о банкротстве участвуют и другие лица — арбитражный управляющий (распорядитель имущества, управляющий санацией, ликвидатор), владелец имущества должника (орган, уполномоченный управлять имуществом), а также в случаях, предусмотренных законом, другие лица, принимающие участие в производстве по делу о банкротстве: Фонд государственного имущества Украины, государственный орган по вопросам банкротства, представитель органа местного самоуправления, представитель работников должника.

Как отметила Мальвина Данилова, особым участником в процедуре банкротства является арбитражный управляющий. Через него осуществляется связь между сторонами, хозяйственным судом и другими участниками в деле о банкротстве. Функции арбитражного управляющего в процедуре банкротства очень широки. В числе его главных прав и обязанностей на различных стадиях процесса — созыв собрания и комитета кредиторов, проведение мероприятий по защите имущества должника, выявление кредиторов и дебиторов должника, рассмотрение требований кредиторов, заявленных к должнику, формирование и ведение реестра кредиторов, анализ финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности должника, его положение на рынках, разработка плана санации должника, мирового соглашения между должником и кредиторами, ликвидация должника, признанного банкротом, другие функции, предусмотренные законодательством.

Лектор подчеркнула, что контроль за действиями арбитражных управляющих осуществляют комитет кредиторов, суд, государственный орган по вопросам банкротства. Распорядитель имущества должен предоставлять суду и комитету кредиторов отчет о своей деятельности, сведения о финансовом положении должника, предложения о возможности восстановления его платежеспособности. Он также обязан предоставлять государственному органу по вопросам банкротства сведения, необходимые для ведения единой базы данных о предприятиях, относительно которых возбуждено дело о банкротстве.

Мальвина Данилова считает, что по делам о банкротстве должно быть предусмотрено досудебное урегулирование, которое станет возможным после принятия закона «О медиации».

В подтверждение данных тезисов лектор привела в пример судебную практику Верховного Суда по делам о банкротстве, которые были рассмотрены за последний период. Она отметила, что при разрешении дел о банкротстве Верховный Суд применяет практику Европейского суда по правам человека.