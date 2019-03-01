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Судья по делу по иску Павла Луцюка к съезду адвокатов взяла самоотвод

01 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

28 февраля с.г. состоялось первое заседание Ровенского окружного административного суда по иску Павла Луцюка к съезду адвокатов Украины. Об этом информирует сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В судебном заседании решался вопрос об изменении примененной ранее меры об обеспечении иска в виде приостановления решений съезда в отношении представителя адвокатуры в ВККС. Определением суда от 19 февраля с.г. было принято к рассмотрению заявление истца и приняты меры об обеспечении иска путем приостановления действия двух решений съезда адвокатов.

Предметом иска является признание противоправным и отмена решения высшего органа адвокатского самоуправления, которым уволен с должности г-н Луцюк, а также решение, которым в ВККС избран Александр Дроздова.

28 февраля 2019 года во время рассмотрения заявления об отводе председательствующего судьи Екатерины Недашкивской судья заявила самоотвод на основании того, что ее коллега, судья этого же суда Юрий Гломб присутствовал на съезде адвокатов Украины и лично докладывал делегатам об обстоятельствах совершения г-ном Луцюком нарушений антикоррупционного законодательства. В своем выступлении на съезде г-н Гломб ставил вопрос об увольнении Павла Луцюка на основании приведенных фактов.

Заявление о самоотводе судьи Екатерины Недашкивской было удовлетворено. В этом деле должен быть определен новый состав суда. Постановление вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

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