Сегодня 01 марта 2019 года, 18:53

Колядки на Масленицу. Кого больше всех проверяют силовые структуры?

Полина Марченко

С активным развитием бизнеса в Украине не менее активно развиваются и направления работы всевозможных силовых структур, желающие проверить всю подноготную финансово успешных компаний. Проведение обысков, пожалуй, самый популярный способ знакомства силовиков с компаниями.

По данным, полученным из открытых источников, в 2018 году в Украине было проведено приблизительно 120 тысяч обысков, в то время как в 2016-м эта цифра едва ли достигала отметки в 90 тысяч. Темп на нынешний, 2019 год, правоохранительные органы задали бизнесу еще в конце 2018-го. IТ-сектор и промышленные компании активно проверяли как злостных неплательщиков налогов, при этом считая их одним из основных источников наполнения государственного бюджета. Под горячую руку СБУ попали представители самых крупных IТ-компаний в Украине. В ноябре 2018 года СБУ обыскивали винницкую компанию Letyshops. Уже в декабре 2018 года СБУ совместно с киевской прокуратурой провели обыск в офисе компании Adraba. В декабре прошлого года «непрошеные гости» ворвались в офис не менее известной IТ-компании Brander, при этом обыскивали сотрудники Государственной фискальной службы. Под конец того же 2018-го ГФС пожаловала с проверками в офисы производителей алкоголя в Харькове.

Какая общая идея проверок IT и ритейл-компаний?

Здесь все очень просто. На 2019 год приходится пик выплат по международным финансовым обязательствам. Как сообщили в Минфине, в 2019 году государству придется потратить около 417,4 миллиарда гривен на погашение и обслуживание государственного долга. Можно догадаться, из каких сфер бизнеса станут наполнять госказну и латать дыры в государственном бюджете. IT-направление достаточно новое в нашей стране, менее урегулированное, нежели банковская сфера, ритейл или сегмент энергетики. Отсюда все предпосылки у инспекторов считать айтишников денежной «дойной коровой». Полагаю, IT-компаниям необходимо усилить готовность перед обысками уже сегодня, ведь внешние долги будут частично погашать за счет них. Очевидно, что в первую очередь надавят на персонал фирм, который при проведении обысков считается наименее подготовленным к общению с представителями правоохранительных органов.

С 1 января этого года в Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок бизнеса, в связи с чем Государственная фискальная служба Украины сформировала план-график документальных проверок на 2019 год. В него включили почти 5 тысяч субъектов хозяйствования с объемами задекларированных доходов за 2017 год — 1,14 трлн гривен. Этот фактор сыграл весомую роль при выборе субъекта для проверки, и активность по проведению проверок бизнеса можем наблюдать уже сегодня.

Защитят ли бизнес законодательные изменения?

17 января 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9484 Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины. Этот документ касается усовершенствования порядка применения отдельных мер обеспечения уголовного производства, известный как «Маски-шоу, стоп!» – 3. У юристов есть большие надежды, что его нормы будут на стороне бизнеса. Практика показала, что его предыдущие версии играли на внешнее восприятие, но на деле слабо выполняли свою высокую миссию. В доработанном «Маски-шоу, стоп!» обещают ответственность за нарушение следователем или прокурором порядка временного доступа к вещам.

Следующий важный фактор, который, по моему мнению, существенно повлияет на количество и мотивы обысков в 2019 году, — это проведение сразу двух избирательных кампаний и уже по итогам первой из них — президентских выборов. Во-первых, мы снова увидим активные рейдерские атаки на бизнес, например, путем перерегистрации предприятий «своими» нотариусами. Во-вторых, чтобы подвинуть в предвыборной гонке парламентских выборов нежелательных кандидатов, будут предлагать возбуждение политически мотивированных уголовных дел.

Ком этих событий показывает, что наибольшую активность проявит Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба. Вероятно, что уже совсем скоро СБУ и ГФС мы увидим в качестве командных игроков во время проведения процессуальных действий. Исходя из общих завуалированных целей, действия этих двух структур будут последовательными и дополняющими друг друга.

Полина Марченко, юрист практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum