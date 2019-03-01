Сегодня 01 марта 2019 года, 18:54

КГГА приняла распоряжение о бесплатной сети Wi-Fi в столице

В Киеве хотят создать общую бесплатную сеть Wi-Fi, которая позволит гостям и жителям Киева свободно пользоваться скоростным интернетом в парках и на улицах города. Об этом сообщили в КГГА, распоряжением которой было принято решение о проведении соответствующих конкурсов по привлечению инвесторов.

«По информации Департамента экономики и инвестиций, концепция проекта предусматривает построение интегрированной сети для предоставления мультисервисных услуг путем размещения точек доступа (Wi-Fi) на объектах коммунальной собственности столичной общины — нежилых домах, инженерных и других сооружениях», — говорится в сообщении.

Заказчиком строительства сети определили специализированное коммунальное предприятие «Киевтелесервис». Подготовительные (прединвестиционные) работы будет осуществлять КП «Киевское инвестиционное агентство». Объявление о проведении инвестиционного конкурса по привлечению инвестора будет опубликовано на официальном портале Киева и в печатном издании «Крещатик Киев».

Напомним, что сегодня Киевсовет утвердил новые правила пользования общественным транспортом, чем легализовал запуск единого электронного билета для проезда в муниципальном транспорте.