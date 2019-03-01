Секретарь СНБО: термин «гендер» следует убрать из законов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что из украинского законодательства надо убрать термин «гендер», вернуться к термину «мужской и женский пол» и развивать «полноценную семью», чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.
Об этом он заявил на заседании IV Всеукраинского форума семьи 1 марта с.г.
«Как можно сохранить нашу страну, наш народ от разрушения, деморализации, аморального упадка? Для этого есть только один исторический опыт — строить страну на вечных евангельских ценностях. Только этот путь единственно возможный для величия и процветания», — сказал г-н Турчинов.
По его словам, в основе этого фундамента должна быть вера, ответственность и семья.
«Семья — это благословенное единение мужчины и женщины для продолжения жизни и существования человечества. Эта позиция четко прописана в Конституции нашей страны. Поэтому попытки подменить в украинском законодательстве, нормативно-правовых актах два изначально человеческих пола сотней вымышленных гендеров противоречат нашей Конституции, христианской морали и являются наступлением на традиционные для нашей страны ценности», — отметил Александр Турчинов.
«Крепкая полноценная семья, способная родить детей, сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее нашей страны», — добавил секретарь СНБО.
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