Сегодня 01 марта 2019 года, 17:23

Эксперты обсудили перспективы внедрения плана BEPS в контексте защиты прав налогоплательщиков

Сегодня в стенах КНУ им. Тараса Шевченко проходит III Международная конференция «Анти-BEPS и защита прав налогоплательщиков».

Открывая мероприятие, Данил Гетманцев, профессор кафедры финансового права КНУ им. Тараса Шевченко, президент Ассоциации налоговых советников, отметил, что Анти-BEPS — это новая жизнь всего финансового мира. Также, по его мнению, план BEPS направлен на равные условия налогообложения, что в свою очередь и позволит в том числе защитить права налогоплательщиков.

«MLI — это новый инструмент, который является ответом на современные вызовы в международной налоговой политике», — уверен заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, напомнив, что парламент вчера ратифицировал многостороннюю конвенцию. Также он рассказал участникам о судьбе законопроекта, направленного на имплементацию плана BEPS. По его словам, несмотря на то что законопроект был разработан и вынесен на общественное обсуждение еще в прошлом году, был большой риск его нерассмотрения Верховной Радой. Сегодня документ фактически доработан с учетом заключений и технической помощи ОЭСР, и после определения субъекта законодательной инициативы будет подан на рассмотрение парламента.

Также Сергей Верланов обратил внимание на последние тенденции налогообложения в сфере электронной коммерции. Он сообщил, что Украина принимает активное участие в работе рабочей группы ОЭСР, которая готовит соответствующие механизмы.

«Я верю, что в ближайшее время все услышат фразу, которая звучит в Швейцарии: мы счастливы платить большие налоги, так как знаем, на что они идут», — отметила Наталия Блаживская, президент IFA Украина. Кроме того, как подчеркнула спикер, права налогоплательщика должны быть закреплены на государственном уровне, а нормативные акты позволят обеспечить принцип правовой определенности.

Президент IFA Италия, член Опекунского совета международного бюро фискальной документации, Гугльельмо Маисто рассказал о процессе внедрения плана BEPS в странах ЕС. Спикер отметил, что план BEPS позволяет имплементировать единые подходы к налогообложению. Более детально он рассказал о механизмах MLI.

По его словам, в странах ЕС ведутся дебаты в части электронной коммерции. «Цифровой налог не является прямым, но по своей природе имеет характеристики налога на прибыль», — считает он.

Евгений Козлов, старший проектный менеджер Офиса поддержки реформ при Министерстве финансов Украины, рассказал об основных положениях многосторонней конвенции MLI, к которым следует готовиться бизнесу.

Он детально проанализировал законопроекте относительно имплементации плана BES. Спикер сообщил, что позиция Министерства финансов по работе над законопроектом — не только внедрить минимальные стандарты плана, но и урегулировать иные аспекты, необходимые для усовершенствования налоговой политики Украины. В частности, первое, на что обратил внимание г-н Козлов, — это закрепление на законодательном уровне подачи отчетности в разрезе стран (country by country report) и аспектов, связанных с контролируемыми иностранными компаниями.

«По оценкам ОЭСР, потерянные доходы от снижения корпоративного налога составляют 1-4 триллиона долларов в год», — отметила Елена Макеева, председатель совета директоров аудиторской фирмы «Аксенова и Партнеры». При этом на такие шаги идут страны с развивающейся экономикой, которые ведут борьбу за инвестиции.

К тому же план BEPS позволит урегулировать ряд вопросов и со временем будет лишь расширяться, убеждена спикер.

Также в рамках конференции участникам более детально представят основные положения законопроекта о плане BEPS и судебные аспекты защиты прав налогоплательщиков.