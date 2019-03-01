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Благодаря изменению законодательства украинцы смогут купить акции Apple

01 марта 2019 года Источник:UBR

Национальный депозитарий Украины внес изменения в Правила центрального депозитария, чтобы в Украине стали возможны операции с ценными бумагами, выпущенными в США. Изменения начали действовать с 25 февраля 2019 года. Первыми по новой процедуре в Украине зайдут акции Apple. Речь идет не о физических «бумагах», а об электронных. Купить их сможет любой желающий, пишет UBR.ua.

Одна акция в США стоит около 174 долларов. В стоимость акций входит много составляющих: курсовые риски, стоимость трансакций иностранных брокеров, отправка из Украины валюты, стоимость услуг захода акции и тариф хранения у брокера. Все эти издержки неизбежно отразятся на итоговой стоимости электронных бумаг в Украине. Чтобы приобрести их у нас, необходимо будет также иметь счет в ценных бумагах и брокера, через которого можно будет купить акции. Что нужно для покупки ценных бумаг и в чем риски таких операций, UBR.ua рассказал глава Национального депозитария Украины Миндаугас Бакас.

«Конечно, риски всегда есть. Инвестор сам должен выбрать свой уровень риска. Если он не хочет терять ни копейки, можно выбрать депозиты или государственные облигации, которые считаются более безопасной инвестицией. Украинские гособлигации - одни из самых интересных в мире, поскольку доходность очень высокая, как и сохранность, потому что они гарантируются государством. Но опять же, есть валютные и прочие риски. Каждый инвестор взвешивает все самостоятельно, и выбор здесь достаточно индивидуален. Универсального правила, как определить наиболее выгодную инвестицию, нет, только через практику», — рассказал UBR.ua г-н Бакас.

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