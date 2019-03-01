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Нотариальная палата заявляет о репрессиях

01 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика
Нотариальная палата Украины сообщает, что в настоящее время осуществляется давление со стороны подчиненных Министерству юстиции Украины отдельных территориальных органов юстиции — как на руководителей отделений НПУ, так и на нотариусов — по поводу участия в мирной акции, состоявшейся 25 февраля 2019 года в Киеве. В частности, у глав отделений НПУ безосновательно требуют списки участников акции протеста.</p> <p>Об этом сказано на сайте НПУ.</p> <p>Такие действия свидетельствуют о превышении должностными лицами территориальных управлений юстиции своих служебных полномочий, рассматриваются как применение административного ресурса и карательно-репрессивных функций с целью отобрать у нотариусов гарантированное Конституцией Украины право на мирные собрания, свободное и публичное выражение волеизъявления.</p> <p>Отметим, что накануне акции НПУ обращалась в Министерство юстиции Украины с просьбой не применять административный ресурс и санкции к нотариусам.</p> <p>«Нотариальная палата Украины призывает должностных лиц Минюста и ГТУЮ прекратить давление на профессию и попытки применять репрессивные механизмы к нотариусам вопреки Конституции Украины», — резюмируют в с Нотариальная палата Украины сообщает, что в настоящее время осуществляется давление со стороны подчиненных Министерству юстиции Украины отдельных территориальных органов юстиции — как на руководителей отделений НПУ, так и на нотариусов — по поводу участия в мирной акции, состоявшейся 25 февраля 2019 года в Киеве. В частности, у глав отделений НПУ безосновательно требуют списки участников акции протеста.

Об этом сказано на сайте НПУ.

Такие действия свидетельствуют о превышении должностными лицами территориальных управлений юстиции своих служебных полномочий, рассматриваются как применение административного ресурса и карательно-репрессивных функций с целью отобрать у нотариусов гарантированное Конституцией Украины право на мирные собрания, свободное и публичное выражение волеизъявления.

Отметим, что накануне акции НПУ обращалась в Министерство юстиции Украины с просьбой не применять административный ресурс и санкции к нотариусам.

«Нотариальная палата Украины призывает должностных лиц Минюста и ГТУЮ прекратить давление на профессию и попытки применять репрессивные механизмы к нотариусам вопреки Конституции Украины», — резюмируют в с

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