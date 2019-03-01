Об этом сказано на сайте НПУ.
Такие действия свидетельствуют о превышении должностными лицами территориальных управлений юстиции своих служебных полномочий, рассматриваются как применение административного ресурса и карательно-репрессивных функций с целью отобрать у нотариусов гарантированное Конституцией Украины право на мирные собрания, свободное и публичное выражение волеизъявления.
Отметим, что накануне акции НПУ обращалась в Министерство юстиции Украины с просьбой не применять административный ресурс и санкции к нотариусам.
«Нотариальная палата Украины призывает должностных лиц Минюста и ГТУЮ прекратить давление на профессию и попытки применять репрессивные механизмы к нотариусам вопреки Конституции Украины», — резюмируют в с
Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?
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