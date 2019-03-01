Сегодня 01 марта 2019 года, 15:53

Минсоцполитики: стартовала монетизация субсидий

С марта 2019 года правительство начало выплату субсидий наличными тем гражданам, которым субсидия назначена в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

В первую очередь «живые» средства для оплаты коммунальных счетов за февраль будут выплачены пенсионерам, которые получают пенсию 4 марта. Тем, у кого есть пенсионная карточка, субсидия будет зачислена туда. Тем, у кого нет, домой принесет почтальон.

Лица, не являющиеся пенсионерами, смогут получить свою монетизированную субсидию с 12 марта в любом отделении «Ощадбанка».

Коммунальные счета за февраль 2019 года субсидиантам поступят без отражения субсидии. Ее в марте выдадут деньгами тем, кому помощь назначена с 2018 года. Этими средствами субсидиант должен самостоятельно рассчитаться за февральские коммунальные платежи. Деньги, которые останутся после оплаты коммуналки, домохозяйство может использовать на собственные нужды.

С марта такое понятие, как обязательный платеж, отменяется. Субсидианты будут получать всю сумму пособия на руки и должны самостоятельно рассчитаться за потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло. Монетизированная субсидия, которая останется после оплаты коммуналки, может быть использована по усмотрению домохозяйства.

Есть граждане, которым субсидия поступит вместе с пенсией в 20 числах марта — в их пенсионный день. В подавляющем большинстве это работающие пенсионеры. Возникают вопросы: как успеть оплатить коммунальные платежи за февраль и не отменят ли субсидию, если оплата произойдет после 25 числа? Субсидию не отменят. Помощь наличными в следующем месяце также придет в день выплаты пенсии. Главное, чтобы задолженности не было по состоянию на май 2019, когда происходит переназначение субсидий на новый год.

С 12 марта монетизированная субсидия будет ждать в «Ощадбанке» всех тех, кто не является пенсионером. В марте субсидия придет денежным переводом «Быстрая копейка», в апреле — уже на карту, которую банк сразу выдаст во время мартовского визита в «Ощадбанк».

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