ФГВФЛ предупреждает о попытках мошенничества

Украинцев продолжают атаковать мошенники. Фонд гарантирования вкладов физлиц на днях опубликовал на своем сайте предупреждение, настоятельно порекомендовав людям не обращаться за помощью к посредникам, которые за вознаграждение обещают помочь с покупкой.
Такие схемы в нашей стране не новы. А сам Фонд уже не единожды предупреждал потенциальных покупателей от попыток купить активы банка в обход законной процедуры, люди не перестают обращаться к мошенникам. А те активно рекламируют свои услуги, о чем ФГВФЛ регулярно получает уведомления.
«Жертвами мошенников очень часто становятся бывшие заемщики банков-банкротов, которые в силу ряда причин не смогли обслуживать свои кредиты. Особенно интересны для жуликов ипотечные заемщики, чьи квартиры оказались в руках ФГВФЛ и должны быть реализованы на торгах. Чтобы не потерять жилье, люди охотно соглашаются на заманчивое предложение, невзирая на то, что так называемые посредники часто даже не дают никаких гарантий успеха», – пишет UBR.
В частности, мошенники предлагают потенциальным покупателям выкупить активы банков-банкротов без участия в торгах на аукционных площадках. Однако, заверяют в Фонде, все без исключения имущество реализуется на открытых аукционах в системе «ProZorro.Продажи».
Чиновники просят людей не только проявить бдительность и не соглашаться на заманчивые предложения, но и уведомлять их о мошенниках. Сделать это можно, направив электронное письмо на адрес ФГВФЛ.
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