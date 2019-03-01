Сегодня 01 марта 2019 года, 15:53

ФГВФЛ предупреждает о попытках мошенничества

Украинцев продолжают атаковать мошенники. Фонд гарантирования вкладов физлиц на днях опубликовал на своем сайте предупреждение, настоятельно порекомендовав людям не обращаться за помощью к посредникам, которые за вознаграждение обещают помочь с покупкой.

Такие схемы в нашей стране не новы. А сам Фонд уже не единожды предупреждал потенциальных покупателей от попыток купить активы банка в обход законной процедуры, люди не перестают обращаться к мошенникам. А те активно рекламируют свои услуги, о чем ФГВФЛ регулярно получает уведомления.

«Жертвами мошенников очень часто становятся бывшие заемщики банков-банкротов, которые в силу ряда причин не смогли обслуживать свои кредиты. Особенно интересны для жуликов ипотечные заемщики, чьи квартиры оказались в руках ФГВФЛ и должны быть реализованы на торгах. Чтобы не потерять жилье, люди охотно соглашаются на заманчивое предложение, невзирая на то, что так называемые посредники часто даже не дают никаких гарантий успеха», – пишет UBR.

В частности, мошенники предлагают потенциальным покупателям выкупить активы банков-банкротов без участия в торгах на аукционных площадках. Однако, заверяют в Фонде, все без исключения имущество реализуется на открытых аукционах в системе «ProZorro.Продажи».

Чиновники просят людей не только проявить бдительность и не соглашаться на заманчивые предложения, но и уведомлять их о мошенниках. Сделать это можно, направив электронное письмо на адрес ФГВФЛ.