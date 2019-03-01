Сегодня 01 марта 2019 года, 14:19

Против госисполнителей стали открывать меньше уголовных производств

В Министерстве юстиции Украины состоялось итоговое заседание по результатам работы органов государственной исполнительной службы в 2018 году при участии руководства Департамента и руководителей управлений ГИС. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Директор Департамента ГИС Алексей Воробьев сообщил, что в 2018 году в отношении работников органов государственной исполнительной службы открыто 39 уголовных производств, из них 27 производств – по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). При этом по сравнению с 2017 годом количество открытых в отношении работников органов государственной исполнительной службы уголовных производств уменьшилась (в том числе уголовных производств по статье 368 УК Украины).

«Что касается контроля за деятельностью органов государственной исполнительной службы, то он обеспечивается Департаментом государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, в частности, путем проведения проверок деятельности органов государственной исполнительной службы. В 2018 году проведено 81 проверку деятельности органов ГИС, что на 60 проверок больше, чем в 2017 году. По результатам проведенных проверок неудовлетворительной признана деятельность органов государственной исполнительной службы Ровенской, Волынской и Львовской областей. Поэтому работа управлений ГИС в этих регионах у нас на особом контроле. Деятельность органов государственной исполнительной службы других регионов такова, что осуществляется на должном уровне», – подчеркнул Алексей Воробьев.