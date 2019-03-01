НБУ может изменить критерии определения системно важных банков

Национальный банк Украины намерен привести критерии определения системно важных банков в соответствие с рекомендациями Европейского надзорного органа (European Banking Authority, EBA).
Об этом говорится в постановлении НБУ № 46 «О внесении изменения в положение о порядке определения системно важных банков», которое вступило в силу 28 февраля 2019 года.
Регулятор планирует в течение марта-апреля завершить обновление методологии оценки системной важности банков.
Обновленные критерии, а также утвержденный в соответствии с ними перечень системно важных банков на 2020 год будут обнародованы на сайте Нацбанка до 1 июня 2019 года.
Регулятор рассчитывает, что новые критерии будут более точно отражать значимость банков для рынка.
Соответственно НБУ перенес срок определения системно важных банков.
Нацбанк напоминает, что, в соответствии с действующими с 2016 года критериями, системно важными банками неизменно являются «ПриватБанк», «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк».
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