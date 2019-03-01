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Сообщение об отзыве объявления о начале функционирования ЕСИТС опубликовано в «Голосе Украины»

01 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня, 1 марта 2019 года, в газете «Голос Украины» (№ 42 (7048) от 1 марта 2019 года) опубликовано сообщение об отзыве ГСА Украины объявления, опубликованного в газете «Голос Украины» (№ 229 (6984) от 1 декабря 2018 года) по созданию и обеспечению функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

Текст объявления:

«Согласно решению Высшего совета правосудия от 28 февраля 2019 года № 624/0 / 15-19 и учитывая результаты обсуждения с судами, другими органами и учреждениями системы правосудия вопрос о необходимости отсрочки начала функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), Государственная судебная администрация Украина сообщает об отзыве объявления, опубликованного в газете «Голос Украины» (№ 229 (6984) от 1 декабря 2018 года).

О начале функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы будет сообщено дополнительно. В то же время, осуществление тестового режима эксплуатации ЕСИТС продолжается в составе следующих подсистем (модулей):

- Единственный контакт-центр судебной власти Украины;

- Единственная подсистема управления финансово-хозяйственными процессами;

- Официальный адрес (электронный кабинет);

- Официальный веб-портал «Судебная власть Украины»;

- Единый государственный реестр судебных решений;

- Электронный суд;

- Автоматизированный распределение;

- Судебная статистика».

Таким образом, после публикации этого объявления изменения, предусмотренные Законом Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», связанные с началом функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (далее – ЕСИТС), не приобретают силу.

«Одновременно сообщаем, что в судах будет продолжаться тестовая эксплуатация указанных подсистем и модулей ЕСИТС, подключение к которым будет осуществляться постепенно, согласно отдельными приказами ГСА Украины», – подчеркнули в сообщении.

В частности тестирование подсистемы «Электронный суд» во всех местных и апелляционных судах уже осуществляется в соответствии с приказом ГСА Украины от 22 декабря 2018 года № 628.

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