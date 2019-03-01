Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 марта 2019 года, 12:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Российские власти намерены привлечь Facebook к админответственности

01 марта 2019 года Источник:Pravo.ru

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook, владеющей одноименной соцсетью, по ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ(«Непредоставление информации»).

Как уточнили в пресс-службе ведомства, протокол в отношении американской компании составили, потому что она не предоставила сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Роскомнадзор запросил эту информацию еще 17 декабря 2018 года.

«В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В феврале Facebook также заподозрили в том, что соцсеть получает доступ к конфиденциальным сведениям из других приложений, установленных на мобильных устройствах пользователей. Власти Нью-Йорка проведут расследование и выяснят, так ли это.

В этом месяце Федеральная торговая комиссия США также завершила расследование утечки данных 87 млн пользователей социальной сети и начала переговоры с корпорацией о штрафе, который позволит компании избежать суда. Его размер может достигнуть нескольких миллиардов долларов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1105) от 26/02/19 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1105)
Конспект

Работа уголовного мозга

Самое важное

Веский арбитраж

Судебная практика

Корпоративный дух

Тема номера:

На пользу делу

Архив голосованийVox Populi

Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?

Медицинское право (защита прав пациента)

Правовое сопровождение биологических и генетических исследований

Семейное/наследственное право

Защита прав детей

Защита прав пассажиров

Защита прав, свобод и законных интересов человека в интернете

Экологическое право

Частная детективная деятельность

Юриспруденция безнадежна. Всем пора идти выращивать капусту…

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом