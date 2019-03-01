Сегодня 01 марта 2019 года, 12:49

Российские власти намерены привлечь Facebook к админответственности

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook, владеющей одноименной соцсетью, по ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ(«Непредоставление информации»).

Как уточнили в пресс-службе ведомства, протокол в отношении американской компании составили, потому что она не предоставила сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Роскомнадзор запросил эту информацию еще 17 декабря 2018 года.

«В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В феврале Facebook также заподозрили в том, что соцсеть получает доступ к конфиденциальным сведениям из других приложений, установленных на мобильных устройствах пользователей. Власти Нью-Йорка проведут расследование и выяснят, так ли это.

В этом месяце Федеральная торговая комиссия США также завершила расследование утечки данных 87 млн пользователей социальной сети и начала переговоры с корпорацией о штрафе, который позволит компании избежать суда. Его размер может достигнуть нескольких миллиардов долларов.