Национальный банк Украины снизил с 1 марта снизил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30%. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на постановление Нацбанка от 6 февраля 2019 года №35.
Напомним: в январе 2019 года заместитель председателя Национального банка Олег Чурий сказал, что Национальный банк планирует снизить норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30% или полностью ее отменить.
Отметим, что в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал «дорожную карту» валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ — снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину. В частности и прежде всего — это постепенное снижение и отмена требований к обязательной продаже валютной выручки, отмена требования относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты (покупка на условиях Т+1) и т.п.
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