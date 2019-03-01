Сегодня 01 марта 2019 года, 12:49

Снижена норма обязательной продажи валюты экспортерами

Национальный банк Украины снизил с 1 марта снизил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30%. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на постановление Нацбанка от 6 февраля 2019 года №35.

Напомним: в январе 2019 года заместитель председателя Национального банка Олег Чурий сказал, что Национальный банк планирует снизить норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30% или полностью ее отменить.

Отметим, что в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал «дорожную карту» валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ — снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину. В частности и прежде всего — это постепенное снижение и отмена требований к обязательной продаже валютной выручки, отмена требования относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты (покупка на условиях Т+1) и т.п.