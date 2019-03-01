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Дональд Трамп не учел возражения разведки по вопросу о доступе к тайной информации

01 марта 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Президент США Дональд Трамп в мае 2018 года, несмотря на возражения сотрудников разведки, приказал тогдашнему главе аппарата Белого дома Джону Келли предоставить своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

У г-на Кушнера был временный доступ к материалам с грифом «совершенно секретно», который из-за конфликтов в аппарате Белого дома отзывался. Зять президента подал заявку на полноценный доступ к секретной информации, однако в мае 2018 года юрисконсульт Белого дома рекомендовал ее отклонить. На следующий день Дональд Трамп приказал Джону Келли этот доступ предоставить в любом случае.

В январе 2019 года NBC сообщал, что зять президента США все же получил доступ к совершенно секретным данным. Сам господин Трамп говорил, что не помогал Джареду Кушнеру в этом вопросе.

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