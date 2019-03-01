Сегодня 01 марта 2019 года, 11:14

«Графини де Пиар» празднуют победу в февральском LHS Quiz 2019

Популярность интеллектуального досуга в юридической среде растет — на старт второй игры серии LHS Quiz 2019 вышли десять команд: «Знатоки госсектора» (сборная команда представителей государственного сектора), «Судьи-знатоки» (сборная команда судей), «Юрисконсульты-знатоки» (сборная юрисконсультов), «Графини де Пиар» (сборная команда пиар-специалистов юридического рынка), «Темная лошадка» (представители Хозяйственного суда г.Киева), Talented Lawyers (команда ЮФ EVRIS), SL Team (команда АО Suprema Lex), MERX (юрисконсульты), Mitrax (АО Mitrax ) и «Интеллектуальные эксперты» (ОО «Союз экспертов Украины).

Правила LHS Quiz настолько благожелательны, что даже умеренное употребление шампанского не возбраняется. А вот что абсолютно запрещено во время игры, так это использование любых электронных приспособлений. Игра состояла из девяти раундов. Первый раунд — традиционная разминка из 10 разноплановых вопросов, которые позволяют игрокам и командам «разогреться» перед основной битвой.

Второй раунд, тематический, был посвящен изобретателям. Игроки должны были не только опознать изобретателя по фото, но и указать, каким именно изобретением он осчастливил человечество. Вопросы третьего раунда касались средств массовой информации, и чтобы дать правильные ответы, игроки должны обладать не только эрудицией, но и чувством юмора.

Четвертый раунд, пожалуй, самый любимый среди игроков, ведь он посвящен музыке. Это, конечно, не «Угадай мелодию» с Валдисом Пельшем. Тем не менее за 30 секунд угадать мелодию из популярного фильма или сериала может только истинный киноман.

Раунд №5 выявил среди игроков истинных книгочеев, ведь по небольшому фрагменту текста нужно было угадать не только произведение, но и его автора.

Подведение промежуточных итогов показало, что по результатам пяти раундов с небольшим отрывом лидирует команда Talented Lawyers. Впрочем, разрыв между лидерами интеллектуальной гонки составлял всего 0,5 балла, так что праздновать победу было рановато.

Шестой раунд называется дуплетом неспроста. Это едва ли не самый сложный этап Quiz — чтобы получить зачетные баллы, нужно не только ответить на три промежуточных вопроса, но и понять закономерность ответов на них, чтобы по ассоциации между ними сформулировать разгадку. Для облегчения задачи каждый вопрос дублировался, дабы дать игрокам шанс хотя бы со второй попытки найти верный вариант. Нечего и говорить, что ошибка в промежуточном вопросе сводила на нет возможность правильного конечного ответа.

Ответы на вопросы седьмого раунда были скрыты в картинках, что задачу игрокам отнюдь не облегчало.

Самым коротким стал восьмой раунд — блиц. Для ответа на шесть вопросов у игроков было всего 90 секунд, что требовало максимальной концентрации и просто ураганного мышления. Ну а в последнем, девятом раунде нужно было по трем подсказкам угадать содержимое черного ящика.

После подведения итогов оказалось, что промежуточные лидеры — команда Talented Lawyers завоевала второе место, а победу в упорной борьбе получили «Графини де Пиар». Третье место у новичков игры — команды «Темная лошадка».

В зависимости от присужденного места каждая команда получила определенное количество зачетных баллов, по сумме которых в конце сезона будет определен абсолютный победитель LHS Quiz.

Какое бы место ни завоевала команда на февральском Quiz, все игроки получили огромный заряд позитивных эмоций, так что нет сомнения, что все они соберутся через месяц в уютном зале Legal High School на следующую игру.