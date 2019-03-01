Сегодня 01 марта 2019 года, 09:44

Обеспечение требований кредиторов — тема лекции Анатолия Вязовченко

Об обеспечении требований и исполнении обязательств рассказал слушателям Анатолий Вязовченко, председатель Национального профессионального союза арбитражных управляющих Украины. Он отметил, что был участником группы по разработке нового Кодекса по процедурам банкротства, и поделился со слушателями своими впечатлениями об этом документе. По его мнению, Кодекс еще несовершенен и Президенту стоило бы его ветировать.

Как отметил лектор, главный критерий эффективности законодательства о банкротстве — величина процента возврата кредиторам, и по этому показателю мы пока отстаем.

Говоря об обеспечении требований кредиторов и исполнения обязательств, лектор подчеркнул, что существует ряд законодательных актов, регулирующих вопросы обеспечения требований кредиторов, отдельные нормы содержатся также в Гражданском кодексе Украины.

Закон о банкротстве предусматривает комплексную систему мер по обеспечению требований кредиторов в процедуре распоряжения имуществом, которые можно разделить на общие, применяемые в подготовительном заседании при возбуждении дела о банкротстве (статьи 66, 67 ГПК Украины, часть 9 статьи 17 Закона о банкротстве), и специальные, которые установлены только статьей 18 Закона банкротстве и применяются по ходатайству арбитражного управляющего, сторон, других участников производства или по собственной инициативе суда.

В числе обязательных общих мер обеспечения требований кредиторов для всех должников при возбуждении дела о банкротстве — запрет должнику и владельцу имущества (органу, уполномоченному управлять имуществом) должника принимать решения о ликвидации, реорганизации должника, а также отчуждать основные средства и предмет залога. Такие меры применяются с учетом предписаний статьи 67 ХПК Украины и части 9 статьи 17 Закона о банкротстве. К основным обязательным мерам обеспечения требований кредиторов на стадии открытия производства по делу о банкротстве также можно отнести назначение судом арбитражного управляющего (распорядителя имущества), который в соответствии с судебным решением (постановлением) хозяйственного суда обеспечивает осуществление процедуры распоряжения имуществом и принимает меры по защите имущества должника. Вышеуказанные меры обеспечения подлежат обязательному исполнению руководящими органами должника.

Право налагать аресты на имущество и устанавливать иные ограничения по распоряжению имуществом должника, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, является исключительной компетенцией хозяйственного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве.

С целью эффективного обеспечения требований кредиторов в процедуре распоряжения имуществом суд направляет копию постановления об обеспечении требований кредиторов учреждениям, осуществляющим учет недвижимого имущества, движимого имущества — транспортных средств, банкам, обслуживающим счета должника, независимым регистраторам, лицам, ведущим учет ценных бумаг, принадлежащих должнику, государственным нотариальным конторам, частным нотариусам, имеющим полномочия осуществлять государственную регистрацию ипотек и обременений движимого имущества.

Меры обеспечения требований кредиторов в процедуре распоряжения имуществом должника действуют до дня введения судом процедуры санации и назначения управляющего санацией, или до вынесения судом постановления о признании должника банкротом, открытия ликвидационной процедуры и назначения ликвидатора, или до прекращения производства по делу, однако суд вправе отменить или изменить меры по обеспечению требований кредиторов до наступления вышеуказанных обстоятельств.

По мнению лектора, инициатором открытия производства по делу о банкротстве должен быть именно должник, который, как никто другой, знает свое финансовое состояние и может оценить возможность рассчитаться с кредиторами. Арбитражный управляющий в таком случае может исполнять роль медиатора.