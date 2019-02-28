Сегодня 01 марта 2019 года, 00:35

Роль суда в процедуре банкротства — тема лекции Владимира Полищука

О полномочиях суда на начальных стадиях производства по делу о банкротстве и основаниях для открытия или отказа в открытии дела рассказал слушателям Legal High School Владимир Полищук, судья хозяйственного суда. Продолжая тему, начатую на первой лекции, он отметил, что Кодекс по процедурам банкротства пока не подписан Президентом, поэтому суды пользуются действующим Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Владимир Полищук напомнил слушателям, что дела о банкротстве подведомственны хозяйственным судам и рассматриваются ими по местонахождению должника — юридического лица или месту жительства должника — физического лица, а право на обращение в хозяйственный суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве имеют должник и кредитор.

Лектор отметил, что дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом, если бесспорные требования кредитора к должнику совокупно составляют не менее 300 минимальных размеров заработной платы, если они не были удовлетворены должником в течение трех месяцев после установленного для их погашения срока.

Лектор отметил, что суд имеет право отказа в принятии заявления в следующих случаях, если:

— производство по делу о банкротстве должника не допускается в соответствии с законом;

— в отношении должника — юридического лица или физического лица — предпринимателя уже возбуждено дело о банкротстве;

— юридическое лицо — должник прекращено в установленном законодательством порядке;

— предпринимательская деятельность физического лица — предпринимателя, который является должником, приостановлена в установленном законодательством порядке;

— к должнику заявлены требования, которые не являются бесспорными;

— требования кредитора полностью обеспечены залогом имущества должника;

— хозяйственным судом утвержден план санации должника до возбуждения производства по делу о банкротстве;

— на других основаниях, предусмотренных статьей 62 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Открытие производства по делу о банкротстве начинается с проверки обоснованности требований заявителя, а также с выяснения наличия оснований для открытия производства по делу о банкротстве и осуществляются хозяйственным судом в подготовительном заседании, которое проводится в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Лектор подчеркнул, что неявка в подготовительное заседание сторон и представителя государственного органа по вопросам банкротства, а также отсутствие отзыва должника не препятствуют проведению заседания.

В подготовительном заседании хозяйственный суд рассматривает предоставленные документы, заслушивает пояснения сторон, оценивает обоснованность возражений должника, а также решает другие вопросы, связанные с рассмотрением дела.

Если дело возбуждается по заявлению кредитора, суд проверяет обоснованность его требований, их бесспорность, принятие мер по принудительному взысканию по этим требованиям в порядке исполнительного производства.

В случае обращения в хозяйственный суд должника с заявлением о возбуждении дела о банкротстве в подготовительном заседании выясняются признаки неплатежеспособности должника или ее угрозы.

Когда же в хозяйственный суд до дня подготовительного заседания поступило несколько заявлений и производство по делу о банкротстве возбуждено по одному из них, остальные постановлением хозяйственного суда приобщаются к материалам дела и рассматриваются одновременно.

Анализируя действующее законодательство о банкротстве и сравнивая его нормы с новеллами Кодекса по процедурам, лектор иллюстрировал актуальные положения примерами судебной практики.