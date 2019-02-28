Сегодня 28 февраля 2019 года, 18:31

В работе съезда ученых-юристов объявлен перерыв на две недели

Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений продолжил свою работу: после вынужденной паузы события на главном форуме ученых-юристов развивались стремительно и непредсказуемо.

Сначала перед участниками съезда выступил руководитель Секретариата Высшего совета правосудия (ВСП) Сергей Пушкарь, напомнив о перипетиях кадровых ротаций, которые происходят в составе ВСП: в частности, о том, что в течение последних двух лет в рамках трех съездов судей удалось заполнить новый конституционный лимит судейского сообщества в ВСП, который исчисляется десятью членами (двое из них приступят к исполнению своих полномочий после завершения каденции своих предшественников). Свои вакансии «из будущего» уже заполнили прокуроры и адвокаты, теперь слово за учеными-юристами, которым г-н Пушкарь пожелал конструктивной и результативной работы. Также он озвучил позицию Секретариата ВСП относительно возможности представительства в рамках этого съезда семи вузов, которые находятся в структуре Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Она сводится к тому, что участие таких высших учебных заведений невозможно в силу запрета, содержащегося в пункте 1 части 6 статьи 13 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»: в противном случае могут возникнуть сомнения в полномочности представительства на съезде и легитимности принятых кадровых решений.

Многие представители научного сообщества настаивали на том, что такие высшие учебные учреждения не относятся к категории военных, апеллируя к аналогичной позиции по данному вопросу Министерства образования и науки Украины, которая была озвучена сегодня. Некоторых из присутствующих в актовом зале Красного корпуса КНУ имени Т.Шевченко и вовсе интересовал вопрос, может ли Секретариат ВСП давать «свое толкование» законодательства или «рекомендации» относительно организационных вопросов проведения съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Участники главного форума даже планировали перейти к обсуждению главного кадрового вопроса: председательствующий на съезде ректор Киевского национального университета Леонид Губерский сообщил, что из 11 претендентов на две кадровые позиции в составе ВСП, двое — Владимир Гринюк, доцент кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по совместительству генеральный директор ЧАО «Украгрохимхолдинг», и Александр Ковальчук, доцент кафедры теории права и государства юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, — заявили о намерении снять свои кандидатуры. Из оставшихся девяти участников кадровой гонки трое, как отмечалось, не являлись делегатами съезда, поэтому для включения их имен в бюллетени для тайного голосования им необходимо было преодолеть 20%-й барьер (заручиться поддержкой минимум 1/5 от количества избранных делегатов): его участники главного форума высчитали, исходя из общего количества делегатов — 104, включая 14 человек, являющихся представителями вузов из структуры МВД Украины. Правда, предметно приступить к обсуждению этого вопроса так и не удалось, поскольку делегаты вновь реанимировали вопрос о возможности проведения съезда в ситуации, когда у МОН Украины и Секретариата ВСП нет согласованной позиции в вопросе, относятся ли высшие учебные заведения, находящиеся в системе МВД Украины, к военным или нет.

В результате «ведущий» съезда поставил на голосование вопрос об объявлении перерыва в работе съезда ученых-юристов: такое решение поддержали 52 делегата (правда, официального решения мандатной комиссии относительно подтверждения полномочий делегатов так никто и не зачитал, хотя сами мандаты, судя по всему, были выданы всем, включая представителей вузов из структуры МВД Украины), 16 — высказались против, двое — воздержались. Тайм-аут в работе форума продлится две недели: ученые вновь должны собраться в стенах КНУ имени Тараса Шевченко 14 марта с.г.